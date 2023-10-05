Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками, завдавши ворогу значних втрат.

У межах спецоперації на території тимчасово окупованого Криму, про яку повідомлялось напередодні, розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" ГУР МОУ висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

Про це повідомила прес-служба ГУР. Зазначається, що спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат.

В розвідці поінформували, що на шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артану" також провели бій на морі ― противник спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбниками про неминучість звільнення всіх окупованих територій", ― зазначив командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Спецоперації в Криму - що потрібно знати

4 жовтня стало відомо, що бійці ГУР Міноборони України на човнах дісталися до Криму, висадилися на його території та відкрили вогонь по російських загарбниках.

Варто зазначити, що 24 серпня - у День Незалежності України, українським розвідникам вдалося висадитися на території мису Тарханкут, який також знаходиться на території півострова. Між нашими захисниками та супротивниками був бій.

Наступного дня українські воїни провели ще одну спецоперацію в Криму - було завдано удар по ворожій 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне.

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