У готовності до застосування високоточної зброї перебувають два ворожі носії крилатих ракет морського базування.

Російські окупанти намагалися створити умови для наступу в напрямку Брускинське - Білогірка на Херсонщині, але відмовилися від виконання завдання після обстрілу українськими військами.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін. Російські окупанти не припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація змін не зазнала. На останньому, у прикордонних районах, триває інженерне обладнання позицій та ведення повітряної розвідки безпілотниками.

"На Харківському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Леб'яже, Петрівське, Норцівка та Залиман. Завдав авіаційного удару в районі Мосьпанового", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не вів, здійснював обстріли позицій українських військ із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та озброєння танків в районах населених пунктів Залізничне, Новомихайлівка, Білогір'я, Новоандріївка. Окупанти вели повітряну розвідку положення українських військ безпілотниками.

На Південнобузькому напрямку окупанти вели повітряну розвідку, здійснювали обстріли позицій українських військ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Потьомкине, Кам'яне, Кар'єрне, Новогригорівка, Велике Артакове, Лозове, Кобзарці, Широке, Киселівка, Зоря, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Миколаїв та Солончаки.

Ворог намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускинське - Білогірка. "В результаті вогневого ураження, завданого нашими підрозділами, відмовився від виконання завдання", - повідомили у Генштабі.

Крім того, зазначається, що в Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури вглибині території України.

"В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, по всій Росії формуються добровольчі батальйони для відправки на війну в Україну. За оцінками аналітиків, понад 30 тисяч добровольців можуть бути мобілізовані, щоб поповнити ряди російської армії.

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