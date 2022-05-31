Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони.

У Херсонській області російські окупанти відключили зв’язок та інтернет.

Як повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, відучора українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в області.

Відповідно до отриманої від компаній інформації, відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання, від’єднання кабелів тощо.

Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони.

У Держспецзв’язку зазначають, що найближчим часом відновити зв’язок у області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

Наголошується, що це вже не перша спроба позбавити українських громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, можливості зв’язатися з рідними, викликати швидку допомогу чи рятувальників, отримати правдиву інформацію про перебіг війни та ситуацію в країні.

Натомість з’явилися повідомлення про трансляцію через гучномовці російської брехливої пропаганди.

У Держспецзв’язку не виключають, що надалі окупанти спробують під'єднати українських користувачів до російських інтернет-мереж та мобільних операторів.

"Такі дії будуть грубим порушенням міжнародного законодавства та черговим підтвердженням того, що Росія діє як держава-терорист, використовуючи технології для окупації територій. Це ще одне підтвердження того, що потрібно посилити обмеження доступу Росії до будь-яких технологій", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на Херсонщині та Запоріжжі.

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