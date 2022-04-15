"Вихід ще є": Міноборони потролило Чорноморський флот після знищення "Москви"

Міністерство оборони України потролило Чорноморський флот РФ після успішного знищення крейсера "Москва" й нагадало його командуванню про "альтернативний" вихід для військових кораблів.

Про це йдеться у твіті МО України.

"Міністерство оборони України нагадує ВМС Росії, що Чорноморські протоки закриті лише для входу. Частина вашого флоту, яка залишається на плаву, все ще має вихід", – йдеться в публікації.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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