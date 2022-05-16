Жінки заявляють, що рятувати українських воїнів потрібно вже "зараз".

Дружини і матері захисників Маріуполя закликають президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і главу Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна об'єднати зусилля для порятунку українських воїнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Стамбулі сказали дружини і матері захисників Маріуполя.

Дружина бійця полку спецпризначення Національної гвардії України "Азов" Наталія Зарицька від імені рідних захисників Маріуполя подякувала Ердогану і турецькому народу за допомогу Україні.

Вона закликала Ердогана об'єднати зусилля з главою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном, аби врятувати українських захисників з Маріуполя і стати "носіями миру".

"Ми благаємо, ми просимо сьогодні про допомогу. Кільце навколо "Азовсталі" стиснулося. Далі тягти нема куди. Найкращий момент – зараз. Ми покладаємо нашу останню надію і віримо у те, що об'єднавши зусилля Туреччина в особі пана президента Ердогана, а також Китай в особі його лідера, вельмишановного Сі Цзіньпіна та сам Господь Бог об'єднаються і допоможуть врятувати "Азосталь" і людей, які там перебувають", - наголосила Зарицька.

Вона сказала, що захисники Маріуполя "перебувають за межею життя і смерті". "Вони перебувають у пеклі. Їм щоденно наносяться нові і нові рани", - зазначила Зарицька.

Своєю чергою матір бійця "Азову" Наталія, яка не назвала свого прізвища, розповіла про жахливу ситуацію на заводі "Азовсталь", що доводиться наживо відрізати поранені руки і ноги українським захисникам через неможливість надати належну вчасну медичну допомогу.

Вона висловила сподівання, що лідери Туреччини і Китаю зможуть знайти вихід і врятувати українських захисників. За її словами, "Азовсталь" – це місце сили і нестерпного болю.

Дружина прикордонника Ольга Керод теж звернулася до Ердогана з проханням допомогти врятувати захисників Маріуполя, аби вони могли возз'єднатися з рідними.

"Я вам дякую за все, що ви робите для нашої держави і для наших захисників і молю та прошу – допоможіть врятувати їх, тому що ви – наш останній шанс на порятунок. Вирватися з цього пекла без вас неможливо", - сказала вона.

При цьому дружина бійця 36-ї бригади морської піхоти Ольга Бойко сказала, що українські захисники вже герої, але "вони мають право ще пожити трохи по-людськи після того, що вони там пережили". Вона нагадала, що українські захисники на "Азовсталі" не мають ліків, їжі та води.

"Ми, жінки і матері, готові їхати куди завгодно, аби врятувати наших воїнів. Ми будемо робити усе, що завгодно, аби нам їх повернули живими, бо не повинно так бути в країні, коли це просто вбивство, це не війна...", - наголосила Бойко.

Вона висловила впевненість, що якщо Туреччина і Китай об'єднають зусилля, то можуть врятувати українських воїнів.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати близько тисячі бійців, половина з них – тяжкопоранені.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення українських воїнів з "Азовсталі", тривають дуже складні і делікатні переговори.

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