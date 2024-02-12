За словами Андрія Юсова, в Сирії РФ може залучити до тисячі найманців на війну в Україну.

В Сирії йде підготовка наймайців на війну в Україну, їх може бути до тисячі осіб. Про це, відповідаючи на запитання з приводу потрапляння в полон громадянина африканської держави Сьєрра-Леоне, який воював на стороні Росії, повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що у Сирії відбуваються навчальні курси з опанування БПЛА і паралельно йде підготовка найманців з цієї країни. При цьому розвідник додав, що попередні спроби залучити іноземних інструкторів на територію РФ були не надто успішні, бо вони не дуже хочуть їхати в Росію, оскільки "справедливо бояться покарання, ліквідації".

За словами Юсова, паралельно відбувається підготовка сирійських найманців що зумовлено тим, щоб у стислі терміни пройти ці процеси. Він наголосив, що Росія давно знищує Сирію, і обіцянки фінансової винагороди для громадян поруйнованої країни може дати приток найманців.

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"Мова може йти про підготовку близько тисячі найманців. Переважно люди з певним бойовим досвідом, але це не обов’язкова умова. Їм багатьом обіцяють, що вони не потраплять на передову, а будуть працювати в охороні і в забезпеченні, але це не так. Це введення в оману, а їх напряму використовуватимуть, як інших найманців, в "м’ясних" штурмах, щоб зрештою і не виплачувати обіцяних винагород", - сказав Юсов.

Він додав, що Росія намагається зараз активно залучати наймайців з пост-радянського простору та усього світі.

Співпраця РФ із Близьким Сходом

В Сирії "Хезболла" тренує російських операторів БПЛА для війни проти України. Про це повідомили в ГУР Міноборони. Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

Очолює військові навчання один із командирів "Хезболли. Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА.

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