В результаті обстрілу 21 лютого загинув випускник факультету підготовки фахівців десантно-штурмових військ одеського вузу.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув випускник Військової академії (Одеса) Ігор Демидчук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі навчального закладу.

Зазначається, що Демидчук загинув 21 лютого в результаті артилерійських обстрілів окупантами селища Зайцеве Донецької області.

"Отримав поранення, несумісні з життям, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, випускник факультету підготовки фахівців десантно-штурмових військ Військової академії (Одеса) - старший лейтенант Ігор Демидчук", - йдеться в повідомленні.

У вузі висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого десантника.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого стало відомо про загибель в районі проведення операції Об'єднаних сил двох українських військовослужбовців, ще 12 дістали поранення. Як сказано у зведенні штабу ООС, ще шестеро бійців отримали бойові травми.

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