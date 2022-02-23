У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув випускник Військової академії (Одеса) Ігор Демидчук.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі навчального закладу.
Зазначається, що Демидчук загинув 21 лютого в результаті артилерійських обстрілів окупантами селища Зайцеве Донецької області.
"Отримав поранення, несумісні з життям, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, випускник факультету підготовки фахівців десантно-штурмових військ Військової академії (Одеса) - старший лейтенант Ігор Демидчук", - йдеться в повідомленні.
У вузі висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого десантника.
Як повідомляв УНІАН, 22 лютого стало відомо про загибель в районі проведення операції Об'єднаних сил двох українських військовослужбовців, ще 12 дістали поранення. Як сказано у зведенні штабу ООС, ще шестеро бійців отримали бойові травми.