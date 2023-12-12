Зокрема, йдеться про позбавлення Росії переваги у повітрі і зрив російських наступальних операцій.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом назвав цілі України у війні з Російською Федерацією на 2024 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на початку зустрічі з Байденом в Овальному кабінеті Білого дому. Зокрема, глава держави подякував США за підтримку.

Президент України розповів, що вчора, 11 грудня, провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та президентом Світового банку Аджаєм Бангою.

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"Вони вражені економічним зростанням України, на майже 5%", – сказав він і додав, що це суттєвий показник.

"Україна поступово стає менш залежною від допомоги. І ми рухаємося у вірному напрямку. Я хочу обговорити з президентом як зміцнити це. Особливо, посилити нашу протиповітряну оборону і здатність знищувати російську логістику. Наші цілі на 2024-й рік чіткі: позбавити Росію переваги у повітрі і зірвати їхні наступальні операції. І я думаю, що це реально", – наголосив Зеленський.

Також президент України розповів, що зустрівся із керівниками американських оборонних компаній, які "допомагають Україні у прискоренні розвитку арсеналів демократії". Зеленський нагадав, що раніше з Байденом було погоджено спільне виробництво зброї, що дуже важливо для України.

"Ми обговоримо, як прискорити це", – сказав він.

Крім того, як підкреслив Зеленський, треба хутчіше працювати над замороженими російськими активами. За словами президента України, йдеться про "понад 300 мільярдів заморожених активів від терористів".

"Ми повинні їх використати для захисту від російського терору. І я хочу обговорити певні деталі", – зауважив Зеленський.

Він додав, що Україна навіть під час війни продовжує реформувати інституції.

"Я думаю, що ми успішні і це дуже важливо", – додав Зеленський.

На його переконання, люди повинні бути певними, що свобода убезпечена і достатньо сильна для перемоги.

Підтримка України з боку США: це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2023 року Байден звернувся до Конгресу США з додатковим запитом на фінансування допомоги для України обсягом 61 млрд доларів. Президент США пропонує поєднати в одному пакеті допомогу обсягом близько 110 млрд доларів для України, Ізраїлю і Тайваню.

Водночас у Конгресі представники Республіканської партії не підтримують цей запит. Зокрема, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон зберігає непохитність у вимогах до президента США Джо Байдена щодо схвалення додаткової допомоги для України. Джонсон наголошує, що адміністрація Джо Байдена має надати чітку стратегію щодо бачення перемоги України, запровадити чіткий нагляд за розподілом американської допомоги, і вирішити проблему незаконної міграції на південному кордону. Він заявляє, що треба запровадити трансформаційні зміни на американському кордоні, аби вирішити проблему напливу нелегальних мігрантів.

У ЗМІ вже пишуть, що Конгрес США, швидше за все, відкладе розгляд законопроекту щодо допомоги Україні та безпеки кордону США до наступного року.

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