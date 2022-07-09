Російські загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське.

Українські захисники успішно відбили штурмові дії російських окупантів на Донецькому напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку ворог продовжив застосовувати наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Завдав ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом в районі Краматорська. Також загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.

"Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка. Успіху не має, з втратами відійшов. Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Марʼїнки. На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на обороні зайнятих позицій та стримуванні наявними вогневими засобами просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території", - зазначили в Генштабі.

Раніше військовий експерт про майбутню ключову битву на Донбасі: Росії "не варто розраховувати на успіх".

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