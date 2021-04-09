Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув унаслідок ворожого вогню.

Упродовж минулої доби, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, з них 11 - обстріли позицій українських захисників, 2 - обстріли цивільної інфраструктури, 1 - дистанційне мінування мінами ПОМ-2 та 1 факт облаштування противником фортифікаційних споруд.

Читайте такожХомчак оцінив можливість вторгнення Росії в УкраїнуТак, у районі оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське - станкові протитанкові гранатомети.

У районі оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення, несумісні з життям. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також у районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

Передові підрозділи Збройних сил України зафіксували проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине. У напрямку селища Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про всі факти порушень Українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Станом на 7:00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню.

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Автор: Наталя Нічишина