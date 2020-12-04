Минулої доби на Донбасі окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
«Минулої доби, 3 грудня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців», - йдеться в повідомленні.
Так, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.
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Також, окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного - з підствольного гранатомета.
«Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали», - йдеться в зведенні.
Від початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне.
У штабі зазначили, що вогневі дії противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.
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