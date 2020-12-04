Окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного - з підствольного гранатомета.

Минулої доби на Донбасі окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Минулої доби, 3 грудня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців», - йдеться в повідомленні.

Так, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.

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Також, окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного - з підствольного гранатомета.

«Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали», - йдеться в зведенні.

Від початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне.

У штабі зазначили, що вогневі дії противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.

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Автор: Юлія Янкевич