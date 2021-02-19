Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що тільки президент Росії Володимир Путін може завершити війну в Україні.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.
Данілов зазначив, що весь світ розуміє, що питання завершення війни в Україні знаходиться тільки в кабінеті Путіна.
"Питання закінчення війни перебуває в кабінеті одної особи - Володимира Путіна. До того часу, поки ця людина не ухвалить рішення про закінчення війни, яку вони вже 7 років ведуть на території України, ніякі домовленості ні з ким працювати не будуть. Єдина людина, яка може закінчити війну - це Путін. Це знає весь світ", - заявив Данілов.
Секретар РНБО також зазначив, що єдиним завданням Кремля є знищення України.
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"Ще раз повторюю, питання закінчення війни перебуває тільки в кабінеті Путіна, в його голові. Інших варіантів - немає... Бо у них одне єдине завдання - знищення України. Ми маємо обов'язково виграти війну. І зараз час працює не на РФ, час працює на український народ", - сказав Данілов.
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