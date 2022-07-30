Авіацією ЗСУ нанесено сім ударів по ворогу.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 105 російських окупантів, їхньої техніки та складів боєприпасів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 29 липня.

"Обстановка в нашій операційній зоні складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій наявними силами на зайнятих рубежах оборони", - мовиться у дописі.

Зазначається, що з виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське - Білозірка, силами українських військ було нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання.

"Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував наші позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено. Натомість нашою авіацією нанесено сім ударів по ворогу", - йдеться у повідомленні.

Парами штурмовиків і винищувачем було атаковано два скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині було влучено у склад ворожих боєприпасів.

Крім того, чотирма парами гелікоптерів було атаковано скупчення ворожої сили та техніки в Снігурівському й Бериславському районах.

Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів було уражено на Херсонщині і Миколаївщині, відповідно.

"За результатами роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ої окремої мотострілецької бригади рашистів в Брускінському", - повідомили у Командуванні.

Зауважується, що результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.

"Загальні втрати ворога складають: 105 рашистів, сім танків Т-62 та 72, гаубиця "Мста-Б" і дві самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, також знищено два польових склади боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ з 24 лютого всього вдалося ліквідувати приблизно 40 500 російських військових.