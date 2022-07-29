Місто частково знеструмлено.

Окупанти обстріляли Слов'янськ, внаслідок чого є поранені.

Про це на сторінці у Facebook повідомив мер міста Вадим Лях.

"Не дуже добрим для Слов'янська виявився ранок п'ятниці, 29 липня. Місто знову обстріляли. Пошкоджено багатоповерхівки в центрі, будинки в приватному секторі - на Північний. Одна людина поранена. На даний момент місто частково знеструмлено. Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!" - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня окупанти також вдарили по Слов'янську Донецької області. В результаті обстрілу росіянами тоді були пошкоджені приватні будинки, а під завалами залишалися люди.

Загалом росіяни не вперше б'ють по Слов'янську з різної зброї. При цьому в місті ще живуть українці, яким не хочуть їхати або їм нікуди їхати.

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