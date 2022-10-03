Супротивники вже не зламають Україну, зазначив радник керівника Офісу президента.

У Росії критика військового керівництва з боку лідера Чечні Рамзана Кадирова і бізнесмена, власника приватної військової компанії "Вагнера" (ПВК "Ліга") Євгена Пригожина через новий провал у війні з Україною свідчить про те, що колись вони вийдуть на те, щоб зробити винним у програші самого російського президента Володимира Путіна.

Пригожин і Кадиров не є системними людьми, але вони атакують системну військову вертикаль і зламають її, розповів в інтерв'ю "Радіо НВ" радник голови Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

"Це (критика з боку Кадирова і Пригожина - Ред.) дуже цікавий симптом того, що відбувається в оточенні Путіна... вони абсолютно точно не розуміють, чому не можуть зламати Україну і вже не зламають, - це очевидно. На підставі цього вони шукають, кого зробити винним. Але ці заяви... говорять про те, що вони рано чи пізно вийдуть на те, щоб зробити винним у програші РФ самого Путіна...", - вважає він.

Відео дня

Звільнення Лимана Збройними силами України і критика військового керівництва РФ з боку Кадирова і Пригожина - важливі новини

2 жовтня стало відомо, що Лиман звільнений від окупантів і повністю зачищений. До цього повідомлялося, що супротивники потрапили в оточення на Лиманському напрямку.

Рамзан Кадиров та Євген Пригожин різко висловилися на адресу військового російського командування після звільнення Лимана ЗСУ. Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Пригожин і Кадиров публічно підірвали авторитет Володимира Путіна і, можливо, зробили це ненавмисно.

Варто зазначити, що Україна пішла в контрнаступ наприкінці серпня, а в середині вересня стало відомо про звільнення майже всієї Харківської області.

Вас також можуть зацікавити новини: