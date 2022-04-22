Противник зараз по всім напрямкам намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ для того, щоб здобути і закріпити свій успіх, насамперед на Донеччині.

Російська армія на сьогодні закінчує перегрупування військ і по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Якщо говорити загалом, то противник на сьогодні закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, противник зараз по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця Збройних Сил України для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі", - сказав Скібіцький.

Відповідаючи на питання щодо повідомлень про нібито рішення окупантів припинити штурм Маріуполя, представник ГУР МО України зазначив, що, за даними розвідки, російське керівництво, як завжди, говорить неправду.

"За даними Головного управління розвідки МО, як завжди, російське керівництво говорить неправду. Так, дійсно, вони можуть відмовитись від широкомасштабного штурму саме цього об’єкта, але, за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ саме на завод (завод "Азовсталь" - УНІАН) для того, щоб знищити наш спротив", - сказав Скібіцький.

Нагадаємо, що Росія публічно заявила, що під час "другої фази" війни проти України планує повністю окупувати Донбас і південь України. Контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор в окупований Крим і "впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

Очільник голови ОП Андрій Єрмак відреагував на озвучені цілі РФ, зауваживши, що попередні плани окупантів зруйнували українська армія та народ.

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