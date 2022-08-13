"Шваль", яка прийшла служити, втекла після перших двох обстрілів, зазначив окупант.

Після зняття обмежень на відбір до лав збройних сил Російської Федерації туди почала приходити лише одна "шваль".

Про це йдеться в розмові російського окупанта, який перебуває в Харківській області, з дружиною, яку оприлюднило Головне управліення розвідки Міністерства оборони України.

Він розповідає про величезні втрати серед окупантів, зокрема, зазначає, що у взводі з 30 чоловік залишилось лише 11, а в батальоні - з 320 є тільки 52. При цьому зазначив, що дуже багато відмовляється воювати, зазначаючи, що "отказников вал". Окупант розповідає, що коли в російську армію почали набирати всіх підряд, то "сюда повалила одна шваль". "І ця шваль втекла після перших двох обстрілів", - каже окупант. За його словами, є і 20-25 річні, які надивилися пропагандистських фільмів.

Під час розмови також обговорюється географія російських солдатів, які є у підрозділі, виділяючи при цьому відсутність людей з Криму. Він зазначає, що в Росії говорять, що Крим їхній, але в той же час вони не воюють в Україні, дотримуючись принципу "моя хата с краю".

Також чоловік розповідає про серйозний інцидент на фронті - його людина втратила "кусок ж*пи", підірвавшись на розтяжці, яку він поставив перед відходом з позицій.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що пʼяту частину підрозділів армії Росії, залучених до бойових дій в Україні, розгромлено.

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