Невідомі залишили неподалік позицій Сил оборони України мобільний телефон та портативну музичну колонку з сигнальними передавачами.

Прикордонники у Маріуполі знешкодили маячки, які окупанти заховали в ґаджетах для коригування вогню.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

"Окрім відбиття атак ворога, прикордонники викрили спробу коригування вогню за допомогою маячків, замаскованих у цінні ґаджети", - мовиться у дописі.

Так, бійці прикордонного відомства помітили зупинку цивільного автомобіля неподалік позицій Сил оборони України.

"Невідомі залишили мобільний телефон та портативну музичну колонку. У кожному з цих пристроїв були заховані сигнальні передавачі, які прикордонники знищили на місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Маріуполь.

Місто опинилося у ворожому оточенні, супротивник постійно його обстрілював й не дозволяв вивозити мирних жителів. Згодом з Маріуполя почали виїжджати люди.

Ввечері 16 березня ворог скинув бомбу на Драмтеатр у Маріуполі. Бомбосховище театру витримало атаку, але ворог спершу не дозволяв розбирати завали будівлі. За попередніми відомостями, у бомбосховищі Драмтеатру залишалися щонайменше 1 300 осіб. Згодом людей рятували з-під завалів.

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