Керівництво Залужного дозволило українській армії адаптуватися до дій проти РФ, пише видання, "зараз ця ініціатива зробила ключовий поворот на користь України".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку журналу Time.

Видання присвятило українському воєначальнику великий матеріал.

"У Залужного у війні видна роль. Він був частиною українського командування, яке витратило роки на перетворення Збройних сил країни з незграбної радянської моделі в сучасну бойову силу. Загартований роками битв з Росією на Східному фронті, він був одним з представників нового покоління українських лідерів, які навчилися бути гнучкими і делегувати рішення командирам на місцях", - йдеться в матеріалі.

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Керівництво Залужного дозволило українській армії адаптуватися до дій проти РФ, пише видання, "зараз ця ініціатива зробила ключовий поворот на користь України".

Дії України позначені як "мистецька гра", коли замість заявленого наступу на півдні війська пішли в атаку на північному сході і застали РФ зненацька.

"І це підтвердило доводи українців про те, що співпраця з розвідкою і постачання зброї і техніки на мільярди доларів західними союзниками принесуть результати на полі бою", - йдеться в матеріалі.

Залужний, на відміну від Зеленського, не ставився зі скептицизмом до майбутнього вторгнення РФ, на початку лютого проводилися масштабні навчання, тим не менш, деталі стратегії Залужний тримав у секреті.

"Нам потрібно, щоб противник думав, що ми всі дислоковані на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимося телевізор і постимо в Facebook", - описує він спогади.

На початку війни мета, за його словами, була утримати Київ, дати противнику просунутися вглиб території і знищити тили і лінії постачання.

На пропозиції американських колег евакуюватися Залужний відповів відмовою, заявивши, що для нього війна почалася в 2014 році. На тлі підготовки до важкої зими, Залужний готується до довгої і кривавої битви.

"Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести дух і підготуватися до наступної війни", - сказав Залужний для Time.

Валерій Залужний:

Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському Житомирської області.

Український воєначальник, Головнокомандувач Збройних сил України з 27 липня 2021 року, генерал (2022 рік).

У 2022 році увійшов до щорічного списку ста найбільш впливових людей року за версією американського журналу Time.

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