Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці.
Про це головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив під час розмови із верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Співрозмовники обмінялися оцінками стратегічної обстановки та обговорили потреби України в озброєнні та техніці.
"Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці", - наголосив Залужний.
Війна в Україні: ситуація на фронті
Російські військові продовжують масово гинути в Україні. Зокрема, днями на Донбасі ЗСУ ліквідували понад 100 загарбників.
Відомо, що воїни Грузинського легіону ліквідували штурмову групу найманців ПВК "Вагнер" у районі Бахмута на Донеччині. Втрати окупантів склали близько десятка загарбників.
Станом на 14 грудня загальні бойові втрати противника серед особового складу склали близько 96 тисяч. З них 740 осіб ліквідовано за останню добу.
Очікують, що бойові дії в Україні можуть активізуватися цієї зими. При цьому в Офісі президента прогнозують, що масовані обстріли критичної інфраструктури України продовжуватимуться.