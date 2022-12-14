Сили оборони України докладають "усіх зусиль" для стабілізації ситуації на сході країни.

Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці.

Про це головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив під час розмови із верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Співрозмовники обмінялися оцінками стратегічної обстановки та обговорили потреби України в озброєнні та техніці.

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"Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці", - наголосив Залужний.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Російські військові продовжують масово гинути в Україні. Зокрема, днями на Донбасі ЗСУ ліквідували понад 100 загарбників.

Відомо, що воїни Грузинського легіону ліквідували штурмову групу найманців ПВК "Вагнер" у районі Бахмута на Донеччині. Втрати окупантів склали близько десятка загарбників.

Станом на 14 грудня загальні бойові втрати противника серед особового складу склали близько 96 тисяч. З них 740 осіб ліквідовано за останню добу.

Очікують, що бойові дії в Україні можуть активізуватися цієї зими. При цьому в Офісі президента прогнозують, що масовані обстріли критичної інфраструктури України продовжуватимуться.

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