Росія має програти не лише на полі бою, зазначив президент України.

Повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. "Маємо за цей тиждень рішення про нові пакети оборонної підтримки - від США, Литви, Фінляндії, Німеччини. Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет і сильні домовленості з Японією - іще раз дякую пану премʼєр-міністру Кісіді (прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда - Ред.) за продуктивний візит", - заявив глава держави.

Український лідер додав, що отримано півтора мільярди євро макрофіну від ЄС - кошти вже на рахунках Національного банку, а уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування та реабілітації після поранень наших воїнів. "Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу. Рухаємось і в захисті історичної справедливості для українців: Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу", - сказав президент.

Відео дня

Він наголосив, що крок за кроком робиться все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом.

"Росія має програти на полі бою, в економіці, міжнародних відносинах, в своїх намаганнях підмінити історичну правду якимись своїми імперськими міфами. Кремль програє в своїх намаганнях духовно поневолити наших людей. І саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз", - підкреслив Зеленський.

Війна Росії та України - що сьогодні треба знати

Наприкінці лютого Володимир Зеленський сказав, що росіяни перебувають у специфічній стадії, коли стратегічно програш РФ вже зрозумілий.

25 березня український лідер зазначав, що контрнаступ ЗСУ, який було заплановано на весну, не може стартувати, оскільки захисникам української держави необхідна додаткова допомога зброєю.

Пізніше у Міноборони України порадили відмовитися від обговорення контрнаступу наших воїнів.

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