Знайдені документи супротивника стануть частиною кримінального провадження щодо вторгнення РФ в Україну, зазначили у ДПСУ.

На звільнених територіях Донеччини та Харківщини прикордонники знайшли службові документи російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. У ДПСУ додали, що папери стануть частиною кримінального провадження щодо вторгнення Росії в Україну.

"На звільнених територіях Донецької та Харківської областей прикордонники виявили службову документацію загарбників", - зазначили у ДПСУ.

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У відомстві зазначили, що знайдені звіти про бойові дії ворог залишив під час "плановой пєрєгруппіровкі войск".

Війна Росії проти України - що треба знати сьогодні

Збройні сили України звільнили від росіян частину захоплених територій на сході, півночі та півдні нашої держави. Зараз найзапекліші бої йдуть на Донбасі.

Епіцентром головного удару супротивника залишається місто Бахмут Донецької області. За Бахмут з українським воїнам доводиться битися з "вагнерівцями", посиленими російськими мотострілками й десантниками.

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