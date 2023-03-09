На деокупованій землі знайдено важливі документи супротивника / фото REUTERS

На звільнених територіях Донеччини та Харківщини прикордонники знайшли службові документи російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. У ДПСУ додали, що папери стануть частиною кримінального провадження щодо вторгнення Росії в Україну.

На деокупованій землі знайдено важливі документи супротивника / фото t.me/DPSUkr

"На звільнених територіях Донецької та Харківської областей прикордонники виявили службову документацію загарбників", - зазначили у ДПСУ.

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На деокупованій землі знайдено важливі документи супротивника / фото t.me/DPSUkr

У відомстві зазначили, що знайдені звіти про бойові дії ворог залишив під час "плановой пєрєгруппіровкі войск".

На деокупованій землі знайдено важливі документи супротивника / фото t.me/DPSUkr

Війна Росії проти України - що треба знати сьогодні

Збройні сили України звільнили від росіян частину захоплених територій на сході, півночі та півдні нашої держави. Зараз найзапекліші бої йдуть на Донбасі.

Епіцентром головного удару супротивника залишається місто Бахмут Донецької області. За Бахмут з українським воїнам доводиться битися з "вагнерівцями", посиленими російськими мотострілками й десантниками.

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