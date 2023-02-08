Українська авіація за минулу добу завдала понад два десятки ударів по позиціях російських загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні у середу, 8 лютого. "Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що наші артилеристи та ракетники уразили два ворожі пункти управління, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.
Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати
Генштаб ЗСУ вранці 8 лютого повідомляв, що ворог намагається повністю захопити Донецьку та Луганську області. Росіяни продовжили зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на низці напрямків: Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському та Лиманському.
На Донбасі супротивники зазнають величезних втрат. Втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 134100 ворогів.