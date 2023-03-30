Ворожий безпілотник збили стрілецькою зброєю, поділилися у ДПСУ.

Українські прикордонники у ніч на четвер, 30 березня, збили ворожий іранський дрон Shahed, який летів у напрямку Чернігова.

Про це повідомила Державна прикордонна служба та показала відео, на якому зазнято обломки збитого ворожого безпілотника. "Нічне полювання на "Шахедів". Бійцям ДПСУ вдалося приземлити "Шахеда", який летів у напрямку Чернігова. Військові вчергове довели, що безпілотники все ж реально збивати стрілецькою зброєю, проте головним успіхом завдячують злагодженій роботі команди", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, авіація Сил оборони минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи сил Протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Варто зазначити, що на українській землі вже знищено 306 ворожих літаків та 2 239 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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