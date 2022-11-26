На сьогодні основою системи протиповітряної оборони України залишаються радянські зенітно-ракетні комплекси.

Сили оборони зможуть дуже швидко звільнить окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни НАТО.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону вкотре наголосив: Україні потрібні літаки.

"Без технологічних літаків, які сьогодні є в країнах НАТО, особливо широкого спектру озброєння, які мають такі літаки як F-15, F-16, буде дуже важко. Очікувано, їх хотілося б мати на озброєнні в Повітряних силах. Цей спектр озброєння дозволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме - звільнення наших окупованих територій", - сказав Ігнат.

Відео дня

За його словами, діалог щодо поставок літаків між Україною та західними партнерами на дипломатичному та військовому рівні не припиняється, оскільки це дуже важливе питання.

Крім того, Ігнат зауважив, що Україна потребує дуже багато комплексів ППО. Ці комплекси допоможуть оновити систему протиповітряної оборони. За його словами, на сьогодні основою української системи ППО залишаються радянські ЗРК "Бук-М1" та С-300.

"NASAMS і IRIS-T, які дуже ефективно працюють на лінії вогню, тобто прикривають повітряний простір є, на жаль, в обмеженій кількості - лише одна установка IRIS-T, дві батареї NASAMS на сьогодні", - повідомив Ігнат.

Війна в Україні: чи отримають ЗСУ літаки НАТО

Як повідомляв УНІАН, у липні керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в американському проекті оборонного бюджету на 2023 рік передбачено 100 млн дол. на навчання українських пілотів керуванню винищувачами F-15 та F-16.

Однак рішення про передачу цих літаків Україні США не ухвалювали.

Перша німецька система протиповітряної оборони IRIS-T прибула в Україну в середині жовтня. Пізніше стало відомо, що Німеччина надасть Україні ще три ЗРК IRIS-T.

1 листопада США оголосили про намір передати Україні 8 систем NASAMS, і що дві з них прибудуть в Україну вже найближчим часом.

7 листопада до України прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

16 листопада міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що в цілому 7 країн зобов'язалися надати Україні системи ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: