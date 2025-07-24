Краснодарський край країни-агресорки Росії перебуває під атакою безпілотників. У курортному Сочі пролунали вибухи.
Про це повідомляє низка місцевих Телеграм-каналів. В одному з пабліків зазначають, що Сочі зазнає найбільшої атаки за весь час повномасштабної війни Росії проти України.
Повідомлялося і про збиті безпілотники. При цьому глава адміністрації федеральної території Сіріус Дмитро Плішкін заявив про "приліт" по нафтобазі.
"Сталося влучання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздки на машині і прогулянок у тому районі", – написав він у Телеграм-каналі.
Тим часом очевидці розповіли російському пабліку SHOT, що в різних частинах Сочі прогриміло вже від 15 до 20 вибухів.
"У небі продовжують миготіти спалахи і чути звук мотора. Повідомляється про роботу сирени повітряної небезпеки. Туристів, які приїхали відпочити в Сочі, з метою безпеки відводять на парковку або в інше безпечне місце", – йдеться в повідомленні.
У мережі публікують кадри з вибухами:
Довідка УНІАН: Сіріус – це селище міського типу і перша в Росії федеральна територія, утворена шляхом виділення частини території Адлерського району. Сіріус розташований на півдні від Адлера, який, своєю чергою, є районом міста Сочі.
Атаки по Росії
Днями в Новочеркаську в Ростовській області атаковано залізничну інфраструктуру. Вона використовується ворогом для потреб військово-промислового комплексу та окупаційної армії.
Як зазначав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, через цей логістичний вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів і особового складу до кордону з Україною.