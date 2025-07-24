Влучання по нафтобазі підтверджує і тамтешня влада.

Краснодарський край країни-агресорки Росії перебуває під атакою безпілотників. У курортному Сочі пролунали вибухи.

Про це повідомляє низка місцевих Телеграм-каналів. В одному з пабліків зазначають, що Сочі зазнає найбільшої атаки за весь час повномасштабної війни Росії проти України.

Повідомлялося і про збиті безпілотники. При цьому глава адміністрації федеральної території Сіріус Дмитро Плішкін заявив про "приліт" по нафтобазі.

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"Сталося влучання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздки на машині і прогулянок у тому районі", – написав він у Телеграм-каналі.

Тим часом очевидці розповіли російському пабліку SHOT, що в різних частинах Сочі прогриміло вже від 15 до 20 вибухів.

"У небі продовжують миготіти спалахи і чути звук мотора. Повідомляється про роботу сирени повітряної небезпеки. Туристів, які приїхали відпочити в Сочі, з метою безпеки відводять на парковку або в інше безпечне місце", – йдеться в повідомленні.

У мережі публікують кадри з вибухами:

Довідка УНІАН: Сіріус – це селище міського типу і перша в Росії федеральна територія, утворена шляхом виділення частини території Адлерського району. Сіріус розташований на півдні від Адлера, який, своєю чергою, є районом міста Сочі.

Атаки по Росії

Днями в Новочеркаську в Ростовській області атаковано залізничну інфраструктуру. Вона використовується ворогом для потреб військово-промислового комплексу та окупаційної армії.

Як зазначав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, через цей логістичний вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів і особового складу до кордону з Україною.

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