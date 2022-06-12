Окупанти продовжували штурм Сєвєродонецька, але не мали успіху, зазначили у Генштабі української армії.

Збройні сили України відбили наступ російських загарбників у трьох населених пунктах на Донбасі.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 06.00 у соціальній мережі Facebook.

"Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції", - наголошується у повідомленні.

При цьому, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. "Підступно обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи", - сказано у зведенні.

"На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу. Російські окупанти цинічно обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч", - йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що російські загарбники продовжують штурм Сєвєродонецька у Луганській області, але успіху не мають, тривають бойові дії у районі Тошківки.

За минулу добу втрати противника склали десять танків, шістнадцять бойових броньованих машин, сім БПЛА, понад десять одиниць автомобільної техніки та до ста п’ятдесяти осіб живої сили.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей, зокрема, були жертви та постраждалі.

Пізніше супротивники спробували наступати на сході української держави, і "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк.

Захисники України давали гідну відсіч ворогам. У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 11 червня на нашій території знищили 32 тис. 50 окупантів та, зокрема, 1 419 танків.

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