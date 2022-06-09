Супротивник створює віртуальну реальність, зазначив радник очільника Офісу президента.

Збройні сили України вже знаходяться під захопленим російськими окупантами Херсоном.

В обласному центрі чутно гуркіт боїв, розповів радник голови Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За його словами, захисники української держави знаходяться майже за 20 кілометрів від Херсона. Арестович зазначив, що така ситуація склалася попри те, що до ЗСУ ще не під’їхала жодна допомога Заходу.

"У мене запитання. Ви, гаврики кремлівські, який... референдум, якщо українські Збройні сили за 20 кілометрів від Херсона майже? Це створення віртуальної реальності. А як же інакше пояснювати, що гуркіт боїв уже в Херсоні чутно якби по наближенню? Який референдум, вибачте, в цих умовах?..", - сказав співбесідник.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей, зокрема, у Херсоні. Супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на півдні української держави. Вороги вирішили провести "референдум" на підконтрольній території.

Колишній очільник Міноборони України Андрій Загороднюк вважає, що супротивнику не вдасться утримати під контролем захоплену частину півдня нашої країни, просто розмістивши на позиційних укріпленнях свою воєнну техніку та озброєння.

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