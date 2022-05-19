Супротивник поступово втрачає наступальні спроможності, зазначили у Генштабі української армії.

Російські окупанти наразі проводять активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Про це під час брифінгу сказав бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

Він зазначив, що поточна мета ворога наразі незмінна - окупація Донецької та Луганської областей в межах адміністративних кордонів. "На даний час на Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення", - сказав Громов.

"Основні зусилля зосереджують на веденні наступу з метою розсічення та оточення підрозділів угруповання Об'єднаних сил в районах Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Поступово противник втрачає свої наступальні спроможності. Крім того, не залишає спроб відновлення наступу в напрямку на Слов'янськ", - зазначив бригадний генерал.

На Маріупольському напрямку, зауважив він, інтенсивність бойових дій знижена. "На даний час тривають заходи з евакуації наших героїв", - сказав Громов.

Крім того, окупанти продовжують вести "турбуючі" обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей з метою завдання втрат, сковування дій українських військ та відволікання їх від основних напрямків.

На Рівненському та Житомирському напрямках ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.

Серед іншого, Громов зауважив, що з метою імітації загрози висадки морського десанту відзначається проведення демонстраційних дій групами кораблів противника в районі мису Тарханкут та в північно-західній частині Чорного моря.

"Станом на ранок сьогоднішньої доби, починаючи з 10 травня, збройними силами Російської Федерації всього було здійснено 63 ракетних удари", - зауважив він.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України.

Російська влада назвала війну в Україні "спецоперацією" для "денаціоналізації" населення.

Спочатку ворог обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки міст. Пізніше на сході української держави супротивник пішов у наступ.

18 травня спікер Міноборони України Олександр Мотузяник сказав, що основна мета окупантів така - спроба оточення і розгрому угрупування Об'єднаних сил на сході нашої держави, а також встановлення повного контролю над територією Луганської, Донецької та Херсонської областей.

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