Супротивник на низці напрямів вів штурмові дії, але не мав успіхів, зазначили у Генштабі армії України.

Російські окупанти на Слов’янському напрямку вели бойові дії у районі Довгенького за підтримки артилерії, але не мали успіху та зазнали втрат.

Вороги наступали на Авдіївському напрямку біля Новоселівки, зазнали втрат та відступили, повідомив Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

"На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснив штурмові дії в районі населеного пункту Нижнє, успіху не має… На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити тактичне положення. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Катеринівка, успіху не має", - зазначили у Генштабі.

Крім того, супротивник пішов на штурм біля Веселого та Новобахмутівки та не досяг успіху.

"...На Курахівському напрямку противник вів наступ в районі населеного пункту Побєда, успіху не має…", - додав Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей у низці населених пунктів. Пізніше ворог пішов у наступ на сході нашої країни. Українські воїни давали гідну відсіч супротивнику.

16 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що у Білогорівці окупанти під час спроб переправитись через річку Сіверський Донець втратила майже 1 тис. посіпак та близько 100 одиниць військової техніки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 18 травня в нашій країні знищено приблизно 28 300 супротивників та, зокрема, 1 251 танк.

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