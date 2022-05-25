У супротивника недостатньо запасів високоточної ракетної зброї, зазначили у Генштабі української армії.

Російські окупанти активізували застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00 середи, 25 травня.

"У зв’язку з недостатньою кількістю запасів високоточної ракетної зброї противник здійснює пошук інших способів ураження критично важливих та військових об’єктів на території України",- сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що з метою ведення бойових дій та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу.

Також зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білоруско-українського кордону. "Не минула загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь",- сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що на Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. "Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у Сумській області з території РФ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював і житло цивільних. Супротивники, зокрема, відкривали вогонь з авіації. Захисники України давали гідну відсіч окупантам.

За даними Генштабу ЗСУ, на нашій землі станом на 25 травня знищили близько 29 350 ворогів та, зокрема, 205 літаків.

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