Дмитро Орлов заявив, що серед тих, хто незаконно зайшов в його квартиру, можливо була пропагандистка.

Російські військові нахабно увірвалися у квартиру законного міського голови Енергодара Дмитра Орлова. Окупанти зламали двері в під'їзд й у квартиру.

Про це повідомив Орлов у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні в мою квартиру вломилися сім озброєних окупантів і одна жінка. Швидше за все кореспондентка пропагандистського каналу. Прийшли в "гості" знаючи, що власників вже давно там немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що росіяни пошкодили вхідні двері в під'їзд і зламали двері у квартиру міського голови.

"Що можна знайти в будинку багатодітної сім'ї з трьома дітьми? Не здивуюся якщо скоро вийде сюжет про те, що" Орлов зберігав в одній з дитячих кімнат Джавелін або гранотомет", - повідомив Орлов.

Також він зазначив, що окупанти "опечатали" його житло.

Як раніше повідомляв УНІАН, у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області місцеві партизани влаштували вибух у будинку, де живе "голова військової адміністрації" окупантів - колабораціоніст Андрій Шевчик.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації зазначили, що під час вибуху ніхто з мешканців під'їзду не постраждав, тому вважають, що партизани чекали саме колаборанта і вдарили точно і прицільно саме по ньому. Зрадник і його охоронці доставлені в лікарню з травмами різного ступеня.

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