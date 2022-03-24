В одній з областей нашої країни вже постраждали понад 60 неповнолітніх, зазначили в Офісі генпрокурора.

В Україні з початку війни внаслідок російської агресії вже загинули 128 дітей, поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 172 дитини.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 43, Донецькій - 43, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській областях - 14.

У Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку було знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. Маленька спортсменка неодноразово перемагала на великих змаганнях.

11 березня 2022 року під час евакуації цивільного населення в с. Перемога Броварського району Київської області окупантами було застосовано зброю по колоні автомобілів, внаслідок чого був вбитий 13-річний хлопець.

13 березня 2022 року у м. Буча Київської області російські окупанти безжально розстріляно автомобіль, в якому перебувала родина, мати та двоє дітей 4 та 9 років загинули.

До Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими поранення внаслідок обстрілів окупантами доставлено 9 дітей із м. Маріуполя та м. Сєвєродонецька.

Також повідомляється, що внаслідок бомбардувань та обстрілів в Україні пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Зазнали пошкоджень та руйнувань понад 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві.

Крім того, зазнали руйнувань понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Зазначається, що ці дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

За даними Офісу генерального прокурора, станом на 23 березня в Україні жертвами агресії РФ стала 121 дитина, а поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну місяць тому - рано вранці 24 лютого.

Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста, в тому числі Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.

Вас також можуть зацікавити новини: