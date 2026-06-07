Зеленський розповів, про що говорив з Абрамовичем

Росіяни хотіли зрозуміти, на які поступки заради миру Україна готова реально.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що у травні він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем. Деякими деталями цієї зустрічі український лідер поділився в інтерв'ю Sky News.

"Він приїхав до Києва. Він сказав, що я [приніс] послання безпосередньо вам, і я хочу прийняти повідомлення від вас і передати їх Путіну", - розповів президент України.

За словами Зеленського, Абрамович просив, аби ця зустріч залишилася в таємниці, бо не хотів розголосу.

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Як пояснив український президент, росіяни хотіли зрозуміти, "що ми готові зробити", коли справа дійде до мирних переговорів. Зокрема у питаннях Донбасу.

"Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми не підемо [з Донбасу]. Ми не дамо вам перемоги таким чином", - сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського з Абрамовичем

Як писав УНІАН, днями російський диктатор Володимир Путін повідомив, що у травні до Києва їздив відомий російський бізнесмен, щоб дізнатися позицію України щодо потенційного укладення миру. Згодом нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що цим таємничим бізнесменом, ймовірно, був Роман Абрамович.

За даними видання Financial Times, Зеленський намагався через Абрамовича домовитися про зустріч із Путіним, щоб можна було розпочати реальні переговори про мир. Українське керівництво виходило з думки, що успішні удари по нафтопереробних об'єктах Росії та зупинка російського наступу силами стануть хорошим стимулом, щоб Путін таки пішов на контакт.

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