Ні переворот в РФ, ні зміна позиції Путіна найближчим часом не відбудуться.

Президент РФ Володимир Путін розуміє, що війна в Україні стане війною на виснаження.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Путін має для себе свою ціль і він плавно до неї йде. Він проводить історичні паралелі з Російською імперією, з Петром I, який вивів Росію в Європу. Він уже говорить про війну Росії зі Швецією, яка тривала 21 рік. Тобто він уже усвідомлює, що ця війна, яку він розв'язав, не закінчиться за два тижні, як він цього хотів. Він розуміє, що це буде війна на виснаження, так само як і ми це розуміємо. Його план – крок за кроком загарбувати наші території і потім щось з ними робити", - зауважив він.

За словами Скібіцького, ні переворот, ні зміна його позиції найближчим часом не відбудуться. Принаймні до кінця цього року.

"Усе буде залежати від стану його здоров'я. Але це також мова йде про 2-3 роки. Відповідно, час грає на руку окупантів і вони це розуміють. Навіть якщо взяти за кількістю населення – ресурс Російської Федерації набагато більший", - додав він.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Путін не хоче переговорів, а має намір зробити "новий Грозний" у великих містах України.

Вас також можуть зацікавити новини: