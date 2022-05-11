В результаті удару пошкоджено кілька житлових будинків та будівель

Російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки селища міського типу Воронеж.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

Російські війська вдарили по населеному пункту двома ракетами, які по Шосткинському району випустили з російського літака.

В результаті удару пошкоджено кілька житлових будинків та будівель. Загиблих серед місцевого населення немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, Сумська область постійно піддається атакам і обстрілам з боку російської армії. Окупанти б'ють з мінометів, артилерії та авіації. Так, в ніч на 4 травня російські окупанти обстріляли територію Сумської області з РСЗВ і вертольотів.

8 травня голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що російські окупанти завдали ракетного удару по Шосткинському району Сумської області.

Пізніше з'ясувалося, що в Шосткинському районі Сумської області на відстані близько 3 км від держкордону прикордонники зафіксували 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з РФ. Також з ворожої території відкривався мінометний вогонь.

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