Російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки селища міського типу Воронеж.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.
Російські війська вдарили по населеному пункту двома ракетами, які по Шосткинському району випустили з російського літака.
В результаті удару пошкоджено кілька житлових будинків та будівель. Загиблих серед місцевого населення немає.
Як раніше повідомляв УНІАН, Сумська область постійно піддається атакам і обстрілам з боку російської армії. Окупанти б'ють з мінометів, артилерії та авіації. Так, в ніч на 4 травня російські окупанти обстріляли територію Сумської області з РСЗВ і вертольотів.
8 травня голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що російські окупанти завдали ракетного удару по Шосткинському району Сумської області.
Пізніше з'ясувалося, що в Шосткинському районі Сумської області на відстані близько 3 км від держкордону прикордонники зафіксували 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з РФ. Також з ворожої території відкривався мінометний вогонь.