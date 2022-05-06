Він допомагав окупантам безпечно пересуватися по території Сумської області.

В Сумській області під час нападу російських окупантів місцевий чоловік перейшов на їхній бік та супроводжував колони військової техніки.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора. Наразі за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури жителю села Боромля повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

За даними слідства, після вторгнення підрозділів збройних сил РФ на територію України, підозрюваний добровільно розпочав співпрацювати з окупантами. За допомогою радіостанції він передавав військовим країни-агресора інформацію про безпечні шляхи пересування по території Боромлянської об’єднаної територіальної громади, місця перебування представників Збройних сил України та інших військових формувань, а також особисто супроводжував колони військової техніки.

"На даний час підозрюваного затримано в поряду ст. 208 КПК, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Злочинну діяльність особи викрито за матеріалами Управління СБУ в Сумській області, досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня у Черкасах викрили російську пропагандистку, яка до того ж виявилася уродженкою Росії. Жінка підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресію Росії проти нашої держави.

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