Пошкоджено об'єкти інфраструктури та школа.

Минулої ночі російські окупанти обстріляли Сумську область з гелікоптерів і РСЗВ. Снаряди влучили в будівлю школи та об'єкти інфраструктури.

Про нещодавні бомбардування розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в особистому Telegram-каналі.

"Близько 3 години [ночі] рашисти обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два — з землі. Попадання по школі та об'єктах інфраструктури", — повідомив Живицький.

Голова Сумської ОВА також повідав про обстріл з "Градів" території вздовж кордону біля Юнаківки. Бомбардування здійснили між 6 і 7 ранку. Кілька ударів з гвинтокрилів було також нанесено в районі Могриці.

Нагадаємо, після звільнення Сумської області на початку квітня ворог періодично обстрілює її територію. Наприклад, минулого тижня росіяни вдарили по ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" некерованими ракетами.

За минулу добу ворог випустив ракети по багатьох областях України. На Кіровоградщині бомбардуванню піддалися об'єкти залізничної інфраструктури. Аналогічні цілі були обрані на Дніпропетровщині. А у Львові обстріляли електричні підстанції.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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