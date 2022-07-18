В Україні знищили ще чимало техніки та живої сили супротивника / фото ЗСУ

За добу в Україні знищили ще 150 російських окупантів, і тепер загальна кількість ліквідованих супротивників становить 38 450 осіб.

В нашій країні також було знищено ще три ворожі танки, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За його даними, ще ліквідовано сім бойових броньованих машин супротивника, три ворожі артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, сім транспортних засобів, два безпілотники та дві одиниці спеціальної техніки.

В Україні ліквідували ще чимало техніки та живої сили супротивника / інфографіка УНІАН

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, і Москва навіть не оголосила війну Києву. Супротивники обстрілювали не лише військові об'єкти, а й цивільні. Через росіян лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Українські військові давали гідну відсіч супротивнику. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що на нашій землі станом на 17 липня знищили близько 38 300 супротивників.

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