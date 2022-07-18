На нашій землі ліквідували ще три танки супротивника, поділився Генштаб української армії.

За добу в Україні знищили ще 150 російських окупантів, і тепер загальна кількість ліквідованих супротивників становить 38 450 осіб.

В нашій країні також було знищено ще три ворожі танки, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За його даними, ще ліквідовано сім бойових броньованих машин супротивника, три ворожі артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, сім транспортних засобів, два безпілотники та дві одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, і Москва навіть не оголосила війну Києву. Супротивники обстрілювали не лише військові об'єкти, а й цивільні. Через росіян лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Українські військові давали гідну відсіч супротивнику. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що на нашій землі станом на 17 липня знищили близько 38 300 супротивників.

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