Президент України закликав Москву не забувати, що санкційна політика лише продовжуватиметься і посилюватиметься.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна потребує більшої підтримки від партнерів саме зараз, коли російські військові зосереджують додаткові сили на окремих напрямках.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному у Telegram-каналі президента.

"Звернувся сьогодні (31 березня - Ред.) до парламентів держав - наших партнерів: Австралії, Нідерландів, Бельгії. Відчув повну підтримку. Чекаю на конкретні кроки. Закликав ще посилити санкції проти Російської Федерації. Тиснути на агресора потрібно доти, доки агресія не вичерпається", - сказав він.

Президент додав, що говорив про це також і з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Ми потребуємо більшої підтримки від наших партнерів саме зараз - коли російські військові зосереджують додаткові сили на окремих напрямках", - підкреслив Зеленський.

Окрім санкцій, розповів він, з Мішелем вони предметно обговорили й економічну підтримку України та фінансування пріоритетних проектів, а також динаміку руху України до повноправного членства в Європейському Союзі.

"Санкційна політика була одним з предметів розмови керівника Офісу президента Андрія Єрмака з Джейком Салліваном - радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки. США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Ми вдячні. Він не дасть обходити чинні санкції - такі спроби ми вже всі фіксуємо. А також на обмеження роботи чутливих галузей російської економіки - її оборонного сектору", - сказав глава держави.

Він наголосив: "Хай у Москві не забувають, що санкційна політика буде тільки продовжуватися і посилюватися. Поки немає миру - потрібні санкції. Поки Росія не почала вкладатися так само щиро в пошук миру, як вона вкладається у знищення нашої держави, санкції залишаться безальтернативними".

Зеленський також нагадав, що провів 31 березня і розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Говорили дуже конкретно. Зокрема, і про перспективи перемовин в Туреччині з Російською Федерацією. А також про створення дієвої системи гарантій для нашої держави. Про безпеку, якої ми потребували завжди і до реального забезпечення якої наблизились. Вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки для України", - сказав він.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Суми, Херсон та Маріуполь.

Низка країн Заходу, зокрема держави-члени Європейського Союзу, США, Японія, Нова Зеландія та Австралія запровадили проти РФ нові санкції.

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