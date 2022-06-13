Легкі БПЛА гвардійців допомагають дистанційно боротися з російськими окупантами.

Українські військові в Харківської області продовжують вибивати російських військових. Цього разу бійці показали, як вони майстерно знищили окупантів і боєкомплект артилерійських снарядів за допомогою дрона.

Про це повідомило Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України в Facebook.

"Кара небесна" - смертельний сюрприз для рашистів. Легкі БПЛА гвардійців Дистанційно турбують піхоту окупантів, забираючи життя і ранячи багатьох з них. На цей раз російські окупанти в Харківській області трохи розслабилися, і не підозрювали, що це завантаження боєприпасів для деяких з них буде останньою", – йдеться в повідомленні.

Українські військові за допомогою дрона знищили живу силу російських окупантів, а також боєкомплект артилерійських снарядів.

Дрони дозволяють дистанційно знаходити цілі, коригувати вогонь і знищувати живу силу ворога.

Як раніше повідомляв УНІАН, воїни 47-го окремого батальйону показали, як під час нічного "полювання" українські захисники дроном знищили російську техніку і її воїнів.

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