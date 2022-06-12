Для виявлення ворога використали розвідувальний дрон з тепловізором.

Відважні українські захисники продовжують героїчно боротись й завдати воріженькам максимальної шкоди на всіх напрямках оборони. Цього разу своїми досягненнями поділилися воїни 47-го окремого батальйону.

Атмосферне відео опублікував один з її бійців Валерій Маркус у своєму Telegram-каналі.

На кадрах видно, як під час нічного "полювання" українські захисники дроном знищили російську техніку та її вояків.

"Шановне панство, оцініть цю прекрасну короткометражку, яку ми назвали "Салют", – мовиться у дописі.

Довідково: 47-й окремий батальйон – формування у складі ЗСУ, створене із добровольців Київської області. Командир батальйону – Іван Шаламага. Учасником батальйону є ветеран російсько-української війни, письменник, автора книги "Сліди на дорозі" Валерій Маркус.

Додамо, що за майже чотири місяці повномасштабної війни ЗСУ "відкобзонили" близько 32 тис. 150 російських вояк. Лише за останню добу було утилізовано 100 загарбників та 11 ворожих танків.

Раніше УНІАН повідомляв, що контратаки ЗСУ на Миколаївсько-Херсонському напрямку влаштували справжнє пекло окупантам. Про це мовиться у перехопленій розмові російського загарбника, що "потрапив під роздачу".

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