Також знешкоджено п'ять ворожих пунктів управління та три склади з боєприпасами.

Сьогодні українські захисники потужно вдарили по ворогу та вразили близько 20 районів зосередження живої сили та військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що за поточну добу для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 10 ударів.

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"Підтверджено ураження семи районів зосередження живої сили і військової техніки противника та трьох позицій зенітних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25 та п'ять безпілотників різного типу.

"Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції протиповітряної оборони та три склади з боєприпасами. Втрати уточнюються", - додали в Генштабі.

Війна РФ проти України: що відомо про поточну ситуацію на фронті

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти захопили деякі українські населені пункти. Рашисти вбивають мирне населення, б'ють по людях ракетами та бомбами, а також мародерять. Росіяни крадуть навіть унітази.

Проте Збройні сили України дають окупантам гідну відсіч. Захисники України регулярно влаштовують рашистам справжнє пекло та вдало "демілітаризують" армію РФ. Так, підрозділи Збройних сил України за добу ліквідували близько 550 окупантів. Всього з 24 лютого на "концерт Кобзона" українські захисники відправили 57750 російських загарбники.

Окрім цього, за добу сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 10 населених пунктів.

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