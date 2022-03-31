Обстріли призвели до численних руйнувань.

За минулу добу ворог обстріляв Харьківщину 380 разів з РСЗВ. А ще 47 ударів з танків, мінометів і артилерії припали на три райони Харкова.

Про те, як йдуть справи в регіоні станом на 31 березня, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Удари по Харкову в основному припали на три райони — П'ятихатки, Олексіївка і ХТЗ. Що стосується обстрілів з РСЗВ, то вони велися з "Градів" і "Смерчів".

В результаті бомбардувань в Салтівці пошкодили газопровід. Виникла сильна пожежа, яку вдалося локалізувати. По Дергачах били всю ніч: одна людина в місті загинула, а ще троє отримали поранення. Через обстріли були знищені будівля міськради і житлові будинки. Однак на цьому напрямку працюють ЗСУ, які поступово виганяють ворога.

Найбільш запеклі бої ведуться в Ізюмі. Тут постійно йде стрілянина, тому мирному населенню залишається тільки ховатися в укриттях. За словами Синєгубова, українська сторона щодня намагається відкрити "зелені коридори" в місто, але окупанти перешкоджають цьому.

Нагадаємо, Харківщину обстрілюють з першого дня війни. Число жертв зростає, причому деяких загиблих вдається відшукати тільки через кілька десятків днів. Наприклад, 10 березня окупанти здійснили авіаудар по селі Слобожанське і вбили матір з сином. Відкопати їх вдалося тільки зараз.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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