За минулу добу ворог обстріляв Харьківщину 380 разів з РСЗВ. А ще 47 ударів з танків, мінометів і артилерії припали на три райони Харкова.
Про те, як йдуть справи в регіоні станом на 31 березня, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
Удари по Харкову в основному припали на три райони — П'ятихатки, Олексіївка і ХТЗ. Що стосується обстрілів з РСЗВ, то вони велися з "Градів" і "Смерчів".
В результаті бомбардувань в Салтівці пошкодили газопровід. Виникла сильна пожежа, яку вдалося локалізувати. По Дергачах били всю ніч: одна людина в місті загинула, а ще троє отримали поранення. Через обстріли були знищені будівля міськради і житлові будинки. Однак на цьому напрямку працюють ЗСУ, які поступово виганяють ворога.
Найбільш запеклі бої ведуться в Ізюмі. Тут постійно йде стрілянина, тому мирному населенню залишається тільки ховатися в укриттях. За словами Синєгубова, українська сторона щодня намагається відкрити "зелені коридори" в місто, але окупанти перешкоджають цьому.
Нагадаємо, Харківщину обстрілюють з першого дня війни. Число жертв зростає, причому деяких загиблих вдається відшукати тільки через кілька десятків днів. Наприклад, 10 березня окупанти здійснили авіаудар по селі Слобожанське і вбили матір з сином. Відкопати їх вдалося тільки зараз.
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