Захисники України, зокрема, ліквідували одну ворожу реактивну систему залпового вогню.

Над Запоріжжям цієї ночі сили протиповітряної оборони збили три ворожі крилаті ракети.

Про це у Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі гарно попрацювала ППО Сил оборони Запорізького краю. За попередньою інформацією, знищено три крилаті ракети над містом… Цей ранок ми з вами зустріли без жертв та пошкоджень", - заявив він.

Куртєв також додав, що за минулу добу наземні Сили оборони Запорізького краю знищили 12 окупантів, один танк, чотири бойові броньовані машини, одну реактивну систему залпового вогню та один автомобіль.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці.

Супротивник спочатку атакував військові об'єкти, а потім і мирне населення та активістів, зокрема, в Запорізькій області.

За даними Міноборони України, станом на 7 квітня в нашій країні знищено, зокрема, 18,9 тис. окупантів, 698 танків, 1 891 бойову броньовану машину, 108 реактивних систем залпового вогню, 111 безпілотних літальних апаратів та 150 літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: