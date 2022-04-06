Наразі окупанти наносять ракетні удари із повітряного простору Білорусі.

Повітряні Сили Збройних сил України за добу збили вісім крилатих ракет російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет. Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження української ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами.

"Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти втратили в ході боїв 10 бойових машин піхоти, дев'яти бронетранспортерів та танків окупантів.

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