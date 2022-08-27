Загалом зафіксовано 16 прильотів, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Вночі ворог завдав ударів по інфраструктурним об'єктам Запоріжжя та поблизу обласного центру.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються", - повідомив він.

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Старух також закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Як раніше повідомляв УНІАН, повітряна тривога пролунала в кількох містах України в ніч на 27 серпня. В Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи.

Відзначається, що повітряна тривога спрацювала також в Миколаєві. Традиційно українців попросили залишатися в укриттях.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи в місті. За його словами, під ударом опинився центр Харкова.

"Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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