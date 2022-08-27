Повітряна тривога пролунала в Україні в ніч на 27 серпня. В Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне".
Відзначається, що повітряна тривога спрацювала також в Миколаєві. Традиційно українців попросили залишатися в укриттях.
У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов у Telegram-каналі підтвердив вибухи в місті. За його словами, під ударом опинився центр Харкова.
"Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах. Попередньо без жертв і постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Удар по Чаплине - що відомо
24 серпня окупанти завдали ракетний удар по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.
Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі.
25 серпня, заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи - внаслідок обстрілів російськими окупантами житлового сектору та залізничної станції загинули 25 людей, срели яких діти.