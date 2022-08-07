Йдеться про прильоти кількох ракет, тип яких встановлюється.

Російські окупанти завдали ракетного удару по військових об'єктах у Вінницькій області, є постраждалі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні сили із професійним святом. На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби", - мовиться у дописі.

У Командуванні також додали, що "з'ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку".

Як раніше повідомляв УНІАН, відразу в декількох містах ввечері у неділю, 7 серпня, чули потужні вибухи. Зокрема, мова йде про Вінницю, Кременчук, Кропивницький та Умань.

Зокрема, інформацію про вибухи в регіоні підтвердив мер Вінниці Сергій Моргунов. Мер Кременчука Віталій Малецький також повідомив про звуки, схожі на вибух, але зазначив, що "прильоти" не зафіксовано.

Станом на 20:45, повітряна тривога оголошена майже по всій території України. У мережі з'явилося кілька відео з прольотом ракети над Вінницею.

Вас також можуть зацікавити новини: