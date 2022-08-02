У лікарні помер Павло Ковальчук, за життя якого боролися двадцять днів.

Лікарі двадцять днів боролися за життя свого колеги Павла Ковальчука, який отримав опіки і поранення в результаті ракетного обстрілу Вінниці російськими окупантами. Травми виявилися занадто важкими, тому лікаря не вдалося врятувати. Він став 27-м загиблим від удару рашистів.

Інформацією про смерть поділився голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у персональному Telegram-каналі.

"Не стало лікаря Павла Ковальчука... 20 днів боролися за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня... опіки і поранення виявилися занадто важкими", — написав Борзов.

Росія вдарила по центру Вінниці ракетами: що відомо про трагедію

14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря. Згодом у МВС назвали ім'я командира підводного човна, з якого вдарили ракетами по центру міста.

В результаті обстрілу було вбито 24 людини, з них — 3 дітей. Звернулися за медичною допомогою 202 жителі, з яких — 68 госпіталізовані, у важкому стані — 14 і 4 — в критичному. Згодом у лікарнях померли ще дві жертви. Сім'ї загиблих і поранені в результаті удару по Вінниці отримають матеріальну допомогу.

17 липня двох поранених гвинтокрилами доставили в опіковий центр Львова. В той же день поховали маленьку Лізу, яку РФ вбила ракетами. Через два дні в лікарні померла невролог Наталія Фальштинська, без мами залишилися троє дітей.

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